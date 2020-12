Des stations "Workout" mises en place à Wallis pour promouvoir le sport

Wallis est aujourd'hui équipé de 3 stations de santé appelées stations "workout". Un projet du service de la jeunesse et des sports afin de permettre aux wallisiens une activité physique régulière.

Fatima Maniulua •

Le bord de mer du district centre de Wallis Hahake est aujourd'hui équipé de 3 stations de santé appelées "workout" installées dans les villages de Liku, Akaaka et Mata'Utu. Un projet du service territorial de la jeunesse et des sports afin de permettre à un plus grand nombre de wallisiens une activité physique régulière.Ce projet Parcours Sport Santé a été financé par le Fond européen d'investissement et l'agence nationale du sport à hauteur de 97 millions de francs pacifique.Les stations seront opérationnelles dès le premier trimestre 2021, et le service prévoit la mise en place d'autres stations workout dans les autres districts de Wallis ainsi quà Futuna.Le reportage de Paula Semoa et Leone Vaitanoa.