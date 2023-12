Desserte inter-îles : l'armée en aide à Wallis et Futuna

Le Commandant supérieur des Forces Armées en Nouvelle-Calédonie le Général Yann Latil est arrivé ce lundi à Wallis à bord du Casa. Il a pris ses fonctions sur le Caillou au mois d'aout dernier. Un premier déplacement protocolaire mais aussi pour re préciser les missions de l'armée. L'occasion également de pallier au problème de la liaison inter-îles. Le Casa effectue 4 rotations entre Wallis et Futuna ce mardi.

©Wallis

L'arrivée des FANC à bord du CASA militaire est aussi l'occasion de résoudre la difficulté de la désserte inter-îles depuis une semaine. En effet plus d'une centaine de passagers sont bloqués entre Wallis et Futuna depuis plus d'une semaine. L'avion militaire a donc pu acheminer ce mardi 120 passagers bloqués à Wallis à destination de Futuna. 4 rotations au programme, la dernière pour les boursiers de Futuna scolarisés sur Wallis. Les détails avec Mélodie Sione.

desserte Wallis-Futuna • ©WF la 1ère

Après cette dernière rotation, le CASA reprendra le chemin du retour ce soir avec à son bord les Forces Armées en Nouvelle-Calédonie.