Deuxième édition du projet "découverte des activités nautiques" pour les établissements du premier degré de Wallis

La deuxième édition du projet découverte des activités nautiques démarre ce mercredi 02 septembre au niveau des établissements du premier degré de Wallis. Le projet est uniquement pour les classes de CM2. Les élèves de l'école de Ninive se sont rendus à Vaka La pour faire de la voile.

Fatima Maniulua •

Olivier Dinh

Ce mercredi 02 septembre marque le début de la deuxième édition de découverte des activités nautiques au niveau des établissements du 1er degré. Un projet pour les classes de CM2. L'école de Ninive ouvre cette deuxième édition sur les 6 écoles qui ont choisi les activités nautiques.Cette année, 2 cycles sont proposés, le volley-ball et les activités nautiques.Deux classes ont choisi le volley, les activités nautiques, du fait de sa nouveauté sont devenues une attraction pour les écoles, 6 classes ont donc opté pour les sports en mer.Après un bilan positif de l'année 2019 en terme de partenariat avec les différents clubs : le club Lifuka pour la rame, Vaka La pour la voile, l'association des enfants du lagon pour la plongée, cette année 2020, le programme s'enrichit avec un partenariat ouvert avec le service de la pêche.Ce partenariat consiste à montrer aux enfants les techniques de pêche, le thème central étant "pêcher mieux pour pêcher longtemps".Ce mercredi, 2 ateliers sont proposés pour les élèves de CM2 de l'école de Ninive, la voile et la pêche.Les explications d'Olivier Dinh, président du comité UGSEL (Comité territorial Union Générale Sportive de l'Enseignement Libre de Wallis et Futuna).