Les dialysés de Futuna vont bientôt pouvoir regagner leur Fenua

Le centre d'hémodialyse de Futuna est aujourd'hui en phase de concrétisation. Après 10 ans, l'entreprise calédonienne Thales a obtenu le marché. Le chantier débutera dans une semaine.

Fatima Maniulua •

©wallisfutuna

Cela fait près de 10 ans que l'on parle d'un centre d'hémodialyse à Futuna. Après quelques faux départs, le projet est enfin en phase de concrétisation. C'est une société calédonienne THALES, dirigée par des enfants du Fenua qui a obtenu en décembre 2019 le marché lancé par l'administration supérieure et l'agence de santé. Un de ses co-gérants est sur l'île depuis la fin de la semaine dernière. Visite protocolaire, présentation devant les autorités coutumières des 2 royaumes de Alo et Sigave pour annoncer le début du chantier dans une semaine, après 2 mois de retard dus à la crise sanitaire. Le reportage de Mélodie Sione et Tamolevai Maituku.