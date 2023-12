Du bois d'Alofi pour la nouvelle charpente de la chapelle Saint-Pierre Chanel à Poi

Une nouvelle charpente particulière pour la chapelle Saint-Pierre Chanel à Poi. Les hommes du village de Kolia se sont rendus sur l’île d’Alofi afin de se procurer un bois unique. Après deux jours de travail, ils ont pu découper les troncs et les acheminer jusqu’au sanctuaire de Poi pour réaliser la charpente de la chapelle.

Heiarii Tahiata •

"Ce bois est très rare, et on le trouve seulement dans un lieu précis appelé Ganiu. Selon les anciens, c’est un bois spécial, très robuste et résistant au temps", explique Tuiseka Sagato, bûcheron du village de Kolia. Un bois rare utilisé pour un chantier important, celui de la chapelle Saint-Pierre Chanel à Poi.

Future charpente de la chapelle Saint-Pierre Chanel à Poi. • ©Heiarii Tahiata

Les pièces de bois sont ensuite coupées et façonnées, allant de 5 à 13 mètres de long selon leur fonction. Le chantier se poursuivra par la pose de la charpente, puis de la toiture et enfin par les travaux de rénovation de l’édifice. Si tout se passe bien, les travaux devraient durer 2 mois. L’essentiel pour les fidèles, étant que les reliques de Saint-Pierre Chanel puissent rapidement retrouver leur place dans la chapelle.

Poi : un lieu important du catholicisme dans le Pacifique

"Il faut savoir que Pierre Chanel c’est le premier martyr de l’Océanie… ça pose les fondations de cette religion catholique ancrée ici dans le pacifique et notamment à Wallis et Futuna où la population est majoritairement catholique aujourd’hui." Ipasio Masei, Conservateur de patrimoine du service des affaires culturelles

Travaux sur la nouvelle charpente de la chapelle Saint-Pierre Chanel à Poi. • ©Heiarii Tahiata

C’est dans cette chapelle située à côté de la basilique, que les reliques de Saint-Pierre Chanel sont conservées. C’est sur ce même lieu qu’il aurait vécu les quatre dernières années de sa vie. Son assassinat le 28 avril 1841 est un sombre souvenir de l’île, mais il symbolise aussi sa conversion totale au catholicisme.

Si la rénovation de la nouvelle chapelle compte autant pour les fidèles de Futuna, c’est aussi parce que le site de Poi est considéré comme le berceau de l’évangélisation de Wallis-et-Futuna. Une place essentielle qui a aussi contribué au rattachement des deux îles à la France !