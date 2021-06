Il va y avoir du changement dans le mode de recrutement pour l'armée de terre! Prochainement, elle va ouvrir ses portes aux jeunes de 16 jusqu’à 20 ans. Les inscriptions à Wallis et Futuna sont ouvertes depuis une semaine.

Wallis et Futuna la 1ère •

Les inscriptions à Wallis et Futuna pour l’armée de terre sont désormais ouvertes depuis la semaine dernière. Un recrutement qui se présente avec des nouveautés, la possibilité aux jeunes en situation d’échec scolaire ou qui travaille dans la mécanique de se spécialiser surtout dans la maintenance de l’aéronautique ou encore des véhicules de transport routier. C’est encore en projet mais il peut se mettre en place l’année prochaine. L’association de l’IPMD (insertion professionelle aux métiers de la défense) à Wallis commence à mener une campagne d’information auprès des jeunes. Pour rappel, depuis 1998, 500 jeunes de Wallis et 250 de Futuna se sont engagés dans l'armée. Les précisions sur ce nouveau cycle avec Sofia Hoatau et Mélodie Sione.