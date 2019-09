École: FO Enseignement suspend sa grève

Les élèves des écoles du 1er degré de Wallis et Futuna reprendront le chemin de l’école ce vendredi 27 septembre 2019. Le syndicat FO Enseignement a pris sa décision ce jeudi en fin d’après-midi en concertation avec sa base.



C’est l’obtention d’une visioconférence avec le ministère de l’éducation nationale le 4 octobre prochain qui a joué dans la prise de décision du syndicat. Cette visioconférence se tiendra avec le Directeur de cabinet du ministre et permettra d’échanger sur l’ensemble des revendications statutaires portées par le syndicat.



Attention la grève n’est pas terminée mais suspendue. Si le 4 octobre prochain la visioconférence n’apporte pas de réponse satisfaisante, FO Enseignement se réserve le droit de relancer le mouvement.



Les écoles de Wallis et Futuna étaient fermées depuis le mardi 24 septembre.