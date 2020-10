L'école Logolelei de Mala'efo'ou à Wallis vainqueur du concours potager dans les écoles

Dans le cadre de la semaine de l'alimentation, un concours a été organisé entre les écoles du Sud de Wallis concernant les potagers dans les écoles. L'école de Mala'efo'ou remporte le premier prix.

Fatima Maniulua •

©Lafaela Liufau

Le jardin "Smiley" de l'école de Mala'efo'ou a remporté le concours de la direction des services de l'agriculture. Sur les 3 établissements en compétition, Mala'etoli, Tepa et Mala'efo'ou, l'école gagnante a été la dernière à présenter aux autorités et au jury ce mercredi 07 octobre matin son œuvre. Le fruit d'un travail de 3 ans mené par les élèves et leurs instituteurs. La remise des récompenses s'est déroulée au foyer des jeunes de Mu'a en présence entre autres de chefs coutumiers et du préfet Thierry Queffelec.