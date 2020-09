Education : Concours de dictée en wallisien

Un concours de dictée en wallisien est organisé ce mercredi 16 septembre à l'Académie des langues de Wallis et Futuna.

Sofia Folautanoa •

Lisa Halakilikili

Ce défi est surtout destiné aux élèves du cycle 3 CM1-CM2. 5 écoles primaires de l'île répondue à l'appel, et ces établissements sont représentées par leurs 4 meilleurs élèves. Une opération menée par la direction de l'enseignement catholique en partenariat avec l'académie. Cette dictée rentre dans le cadre de la valorisation, promotion de la langue et la culture locale et régionale. L'occasion de faire un point d'étape sur les acquis de chaque enfant au niveau de l'écriture de la langue wallisienne. Les explications sur le déroulement de ce concours avec Lisa Halakilikili, animatrice pédagogeique et responsable des langues et cultures locales et régionales à la direction de l'enseignement catholique. Elle est interrogée par Marie-Jo Iloai :