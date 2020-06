Education : Les élèves de 4ème du collège de Finemui à la découverte des institutions du territoire de Wallis et Futuna

21 élèves de 4ème du collège de Finemui dans le Sud de Wallis ont visité les services et institutions du territoire dans le cadre d'un projet éducatif "PARCOURS CITOYEN".

Sofia Folautanoa •

Les élèves de 4ème du collège Finemui de Teesi dans le Sud de Wallis en visite ce mardi dans des services et institutions du territoire. Pour mieux découvrir comment s'organise l'assemblée par exemple, ou le principal grossiste du fenua. Ils étaient accompagnés de leurs professeurs principaux et la principale de l'établissement. l'occasion de poser des questions sur le rôle et le parcours de chacun. Cette visite s'inscrit dans un projet éducatif "PARCOURS CITOYEN" et aidera sans doute au mieux ces élèves dans leur recherche de stage en classe de 3ème. Reportage de Kilisitina Moeliku et Leone Vaitanoa