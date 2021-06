Education : Lancement du dispositif "Vacances Apprenantes" pour les élèves de première et terminale de Wallis et Futuna

Sofia Folautanoa •

Le Vice-recteur l'annoncé la semaine dernière de la mise en place d'un dispositif spécial intitulé : " Vacances Apprenantes". Ce dispositif démarre ce lundi. Au lycée d'Etat de Wallis et Futuna, cette démarche s'appuie sur la base du volontariat pour les professeurs et les élèves. Cette démarche s'adresse surtout aux élèves des classes de première et terminale. Résultat : Une centaine d'élèves et 24 professeurs ont dit oui à l'initiative. L'objectif de cette opération, rattraper les 3 mois de cours de confinement. Kilisitina Moeliku et Jean-François Puakavase ont suivi ce premier jour de cours :