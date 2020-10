Election du nouveau bureau de l'assemblée des jeunes de Wallis et Futuna

Les 20 élus de la deuxième mandature de l'assemblée territoriale des jeunes de Wallis et Futuna se sont réunis ce vendredi 23 octobre pour élire le nouveau bureau. La nouvelle mandature dure 2 ans de 2020 à 2022.

Fatima Maniulua •

©Lagimaina Hoatau

L'élection du nouveau bureau de l'assemblée territoriale des jeunes de Wallis et Futuna s'est tenue ce vendredi 23 octobre à l'assemblée territoriale.Pour rappel, les élections pour la deuxième mandature de l'assemblée territoriale des jeunes se sont déroulées le 1er octobre dans 4 établissements : le lycée d'état de Wallis et Futuna, le lycée professionnel de Lavegahau, le collège de Lano et le collège de Sisia à Futuna. 17 listes étaient en lice.Ce vendredi 23 octobre, 4 candidats étaient en lice pour le poste de président, et pour ils étaient 2 pour le poste de vice-président.Atuvasa Kamila a été élue nouvelle présidente de l'assemblée territoriale des jeunes et Vaisala Koleta vice-présidente.Atuvasa Kamila : 7 voixRaymond Luka : 6 voixVaitootai Soraya : 4 voixTaufana Ewen : 3Vaisala Koleta : 12 voixMasei Pelenatita : 8 voix