Les élèves du collège de Finemui à Wallis initiés aux gestes de premiers secours

A Wallis, 30 élèves de 3ème du collège Finemui de Te'esi sont initiés depuis 2 semaines aux premiers secours. A raison de quelques heures par jour, ils apprennent avec leur professeur de sport, monitrice de secourisme, à venir en aide à des victimes à la suite d'un accident..

Fatima Maniulua •

©wallisfutuna

Porter assistance à des personnes victimes d'accidents, c'est ce qui est initié depuis 2 semaines aux élèves des classes de 3ème du collège de Finemui dans le Sud de Wallis.La formation prévention et secours civique de niveau 1 compte 12 thèmes au total, et fait partie du parcours santé et citoyen des élèves.Du matériel a été mis à disposition par le vice rectorat depuis quelques années pour que les élèves suivent cette formation, donnée par des professeurs moniteurs de secourisme.Le reportage de Lafaela Liufau et Lagimaina Hoatau.