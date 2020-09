Environnement, opération délocalisation des parcs à cochons du village de Vaitupu

Vaitupu, premier village éco-durable de Wallis et Futuna. Le projet est en bonne voie.

Sofia Folautanoa

©wallisfutuna

Les premières phases de défrichage continuent avec cette opération de délocalisation des parcs à cochons des villageois de Vaitupu au nord de Wallis, du bord de mer à l'intérieure de la grande terre. Une opération qui s'inscrit dans le cadre du projet du village éco-durable. Cela demande de gros efforts et une réelle volonté des uns et des autres pour le concrétiser. Une action pour une bonne cause qui pourrait être suivie par d'atres villages. Le récit de Violetta Kikanoi sur un reportage de Marie-Jo Iloai et Lagimaina Hoatau.