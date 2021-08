Environnement : quand vacances riment avec prise de conscience

Pendant les deux semaines de vacances scolaires, le centre de loisirs de Futuna propose à ses petits pensionnaires des ateliers de tri des déchets. L'objectif est de sensibiliser à la protection de l'environnement.

Wallis et Futuna la 1ère •

Les vacances scolaires à Wallis et Futuna ont commencé cette semaine. Comme lors de chaque vacances scolaires, un centre de loisirs ouvre à Futuna pour accueillir les enfants. Le centre est organisé au foyer des jeunes de Alo, et l'environnement est à l'honneur. Les organisateurs mettent à contribution près d'une trentaine d'enfants de 5 à 14 ans pour la protection de l'environnement. Le thème est centré sur "les déchets et le tri sélectif". Le reportage de Ginette Sokotaua et Tuliano Talomafaia.