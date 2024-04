Environnement : Une nouvelle campagne de collecte de batteries et huiles usagées est lancée sur le territoire

©Wallis et Futuna la 1ère

Après un temps d’arrêt, faute d’espace de stockage et de filiale de revalorisation. Le service de l’environnement, reprend la collecte de déchets dangereux au sein des centres d’enfouissements du territoire. L’an dernier 60 tonnes de batteries et 110 tonnes d’huiles usagées ont été envoyées en Nouvelle-Zélande. L'envoi de ces polluants a été pris en charge par le territoire à hauteur de plus de 50 millions de francs.

Elles représentent un danger pour l’environnement. Actuellement 30 000 litres d’huiles et 20 tonnes de batteries sont entreposées au centre d’enfouissement. Le service de l’environnement lance une nouvelle campagne de collecte de ces produits polluants afin de compléter le stock. Mais comment ces déchets dangereux sont-ils gérés localement ? Reportage de Marie-Jo Iloai et Patita Savea : ©Wallis La population est donc invitée à déposer ces déchets dangereux aux centres d’enfouissements techniques de Vailepo pour Wallis et Peka pour Futuna. Adopter Les bons gestes de tri et contribuer à la protection de l’environnement, la population en est consciente mais pas tous. Les détails dans ce reportage de Marie-Jo Iloai et Patita Savea : ©Wallis

