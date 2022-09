Etudiant en master archéologie, Marc Feleu choisit la terre de ses ancêtres pour son mémoire de fin d'études

Retour sur la terre de ses ancêtres pour devenir un jour archéologue! Marc Feleu a choisi de faire son mémoire de fin d'études sur Wallis et Futuna.

WF la 1ère •

Il s’appelle Marc Feleu, il a 22 ans et entre cette année en master 2 Archéologie en métropole. Pour terminer son master 1, il vient de terminer un stage de 2 mois au service des affaires culturelles de Wallis et Futuna. Un choix pas surprenant pour Marc qui par ce tout premier déplacement, plonge dans l’histoire d'Uvéa, le fenua de son papa. A quelques jours de son retour dans l'Hexagone, nous l’avons rencontré. Le reportage de Lafaela Liufau, Ana Vakalepu et Sofia Hoatau.