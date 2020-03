L'évêque du diocèse de Wallis et Futuna appelle à l'unité et à la paix

Wallis et Futuna sont encore épargnés à ce jour par le coronavirus mais la crainte et la peur divisent la population. En ces temps conflictuels, l'évêque du diocèse Susitino Sionepoe appelle à l'unité et la paix lors d'une messe célébrée ce dimanche 29 mars à la chapelle de Lano.











Fatima Maniulua •

©wallisfutuna

Le diocèse de Wallis et Futuna est encore épargné à ce jour par le covid-19. Pourtant, la population est divisée par la crainte et la peur. En ce temps conflictuel, l'évêque du diocèse Monseigneur Susitino Sionepoe appelle donc à la paix et à l'unité. C'est le message qu'il a lancé lors d'un office religieux célébré ce dimanche 29 mars à la chapelle de Lano.Lors de cette cérémonie, une attention particulière a été accordée aux victimes du coronavirus et à la communauté wallisienne et futunienne hors du territoire.L'évêque a d'ailleurs aussi lancé mercredi 25 mars une neuvaine de prières pour les pays et les populations touchés par la pandémie du coronavirus.Le reportage de Seilala Vili et Jean-François Puakavase.