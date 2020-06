"Fête confinée" des mamans en quatorzaine à Wallis

La fête des mère a été particulière pour les personnes en quatorzaine à Wallis depuis le 27 mai. Les mamans confinées à l'hôtel ont reçu la visite de leurs proches pour ce jour spécial.

Fatima Maniulua •

©wallisfutuna

Les mamans en quatorzaine dans les hôtels de Wallis ont eu droit à la visite de leurs proches pour leur jour spécial. Depuis leur arrivée sur le territoire le 27 mai, la quatorzaine était encore obligatoire. Cela fait donc plus de 10 jours qu'elles sont confinées avant la sortie prévue pour cette semaine. Une fête des mères particulière, elles ont pu recevoir leurs familles et discuter avec elles, depuis les terrasses des chambres à la clôture. Leurs cadeaux ont pu leur être livrés. Le gérant de l'hôtel a voulu marquer ce jour en leur préparant un festin digne de la fête des mamans. Le reportage de Seilala Vili et Lagimaina Hoatau.