Fête du territoire : avenir statutaire et moratoire sur l'exploitation des fonds marins au centre des discours

Wallis et Futuna fête aujourd'hui le 58ème anniversaire de son attachement à la France par son statut de territoire signé le 29 juillet 1961.Sur la place de Sagato Soane, du roi reconnu au journal officiel lala cérémonie respecte la tradition. lever des couleurs, kava et danses ont été organisées, toutes les autorités ont assisté aux cérémonies. Comme chaque année le discours de la chefferie et du président de l'assemblée territorilae sont attendus. Ils donnent généralement le ton pour la politique à venir:L'attachement au statut de 1961 rappelé aussi par la chefferie du Lavelua Mautamakia Vaimua :Le 29 juillet également marqué par Lavelua Mautamakia Vaimua, sa chefferie et ses partisans. Cette année les festivités se sont déroulées sur la place du fale pule'aga de Mu'à à Mala'efo'ou.