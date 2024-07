Fête du territoire : la régate de pirogues traditionnelles

Wallis et Futuna commémorent ce lundi 29 juillet la fête du territoire. Chaque année, c'est l'occasion de remettre certains sports traditionnels au goût du jour. Le jour J, c'est le grand rendez-vous des pirogues traditionnelles pour le "fakatete" (régate). 5 équipages se préparent à se défier sur le parcours Mata'Utu Gahi.

WF la 1ère •

Depuis 1991, les wallisiens et futuniens commemorent la fête du territoire. Chaque année à Wallis, la fête du terriroire est surtout l'occasion de remettre certains sports traditionnels au goût du jour. Il y a ce que l'on appelle le pa ulutoa (lancer de javelot traditionnel) ou le fakatetee (la pirogue traditionnelle)

ce 29 juillet, la régate débute aux environs de 12h30, une course en direct sur facebook live (Wallis et Futuna a la 1ère) et radio.

5 équipages se préparent à se défier sur le parcours Mata'Utu Gahi. Ces derniers jours, préparations pour les capitaines et leurs équipages. Leone Vaitanoa était ce samedi avec l'équipage de Gahi.