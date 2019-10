Un film contre les violences fait par des jeunes de Wallis et Futuna

Ecrit, tourné et joué par des jeunes, le court métrage pointe la banalisation de la violence et fait le triste constat de l'influence néfaste de l'alcool sur notre société. Le film sera projeté en novembre pour la journée mondiale de lutte contre les violences.

wf la 1ère •

Quand Fe'aokilagi Kaiga a commencé à travailler sur son projet de film au début de l'année 2019, elle ne s'imaginait pas que son projet ait autant de succès. Après avoir fait une annonce sur les réseaux sociaux, elle réussit à mobiliser une quinzaine de jeunes. A la réalisation, Paulo Fehi'a, un autre jeune homme originaire de HIhifo et très connu sur la toile pour ses vidéos humoristiques.Si le film met la jeunesse en scène, c'est pour mieux alerter les adultes. Projeté leprochain à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre les violences, le projet de film est une première. Prévu de durer 25 minutes, il traitera de différentes formes de violences, physiques mais aussi morales au travail, à la maison et au lycée.La violence et les bagarres au sein des établissements scolaires ont fait la une de l'actualité de ce mois d'octobre. Le film met en lumière différentes formes de violences. Mais il en ressort que les agressions tendent à se banaliser dans notre société notamment sous l'impulsion de l'alcool. Mercredi 23 octobre 2019, c'était le tournage de la séquence bagarre au Lycée. Un petit aperçu sur la conception de ce film avec Lagimaina HOATAU :