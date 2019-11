Les fleurs naturelles de plus en plus sur le marché à Wallis et Futuna

Avoir des fleurs fraîches pour la Toussaint est la tendance depuis quelques années maintenant à Wallis et Futuna. Des associations de femmes passionnées de plantes et de fleurs ont lancé un marché aux fleurs pour cette occasion.



Fatima Maniulua •

Pendant la période de préparation pour la fête de la Toussaint, les fleurs fraîches ont la côte. De plus en plus d'associations de femmes de Wallis se mettent à la composition florale. Au marché Mala'emahu situé à Akaaka, sur les étals, les bouquets ont remplacé les légumes et les fruits pendant deux jours. De l'orchidée aux oiseaux du paradis, des couleurs, des parfums qui s'entremêlent pour le plus grand plaisir des clients venus de toute l'île. Le reportage de Leone Vaitanoa et Lafaela Liufau.