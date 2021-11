Fonction Publique Territoriale : grève illimitée de l'intersyndicale FOSPWF/SACE/CFDT

L'intersyndicale FOSPWF/SACE/CFDT lance une grève illimitée à partir de ce mardi 23 novembre concernant la fonction publique territoriale. Un préavis a été déposé il y a une semaine.

Le préfet, les élus territoriaux et l’intersyndicale FOSPWF/SACE/CFDT se sont réunis ce lundi matin 22 novembre à l’administration supérieure au sujet de la mise en place et surtout le financement de la Fonction publique territoriale. Des négociations qui ont duré plus de 3 heures. L’intersyndicale n’a pas obtenu de réponse favorable quant au financement de la FPT. Ce mardi 23 novembre, il lance une grève illimitée pour montrer leur mécontentement. Les explications de Palatina Fiakaifonu, secrétaire générale du SACE, au micro de par Lotana Moefana et Mirna Kilama.

Pour rappel, les véritables débats sur ce dossier ont été soulevés lorsque le décroisement des compétences concernant les agents de l’état a été évoqué en 2014. Les élus de la majorité actuelle à l'assemblée territoriale souhaite un accompagnement de l'état et veut envoyer le dossier à Paris. C'était le thème de l'émission "C'est Politique" présentée par Lagimaina Hoatau. Il a invité Mikaele Seo et David Vergé, deux élus de l'assemblée territoriale.