Futuna : des collégiens à la redécouverte de l'île de Alofi

L'île de Alofi compte un seul habitant. C'est un lieu de villégiature pour les populations de Alo et de Sigave. Difficile alors pour les élèves de la classe patrimoine de Fiua d'imaginer que c'est à Alofi que le peuplement de Futuna puise ses racines. Les jeunes ont ainsi choisi de marcher sur les traces de leurs ancêtres.

C'est vraiment intéressant, car mon grand-père me racontait des histoires de cette île et ça complète ces histoires là. Les recherches d'un archéologue permet de découvrir l'histoire du passé, de nos ancêtres. Et c'est vraiment important de connaitre l'histoire de nos ancêtres car sans eux, nous ne serions pas là.