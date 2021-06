Futuna : état des lieux de l'école maternelle à Fatua

Fatima Maniulua •

L'école maternelle de Fatua à Futuna est le seul établissement à ne pas avoir fait sa rentrée le lundi 21 juin. Les parents d'élèves ont bloqué l'entrée. Ils réclament des travaux des infrastructures pour la sécurité de leurs enfants et ils refusent également la fusion avec l'école primaire de Kolopelu. Le chef des constructions scolaires du Vice-rectorat, son adjointe et l'experte du bureau d'étude se sont rendus alors sur place ce mercredi 23 juin. Objectif : faire un état de lieu des travaux. Une visite tant attendue par les parents. Les détails dans ce reportage de Malia Fatima Pagatele et Tamolevai Maituku.