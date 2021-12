Comme chaque année, la croix rouge de Futuna organise une collecte de dons pour le Noël des enfants en situation de handicap.

Fatima Maniulua •

Comme chaque année à Futuna, un arbre de Noël est organisé par la Fédération des handicapés et la croix rouge pour les personnes en situation de handicap et âgées. Pour se faire, les membres ont lancé dès ce mercredi une collecte de dons auprès des commerces et la population. Le reportage de Malia Fatima Pagatele et Tamolevai Maituku.