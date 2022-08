Futuna : le chantier de la cité administrative à Vilamalia bloqué

Un chantier bloqué avant même de commencer! Le village de Leava a retenu les engins de l'entrepreneur chargé des travaux de la future cité administrative de Futuna. Un aléa qui empêche le terrassement du terrain

Un chantier de plus à Futuna qui rencontre des soucis pour sa réalisation, celui de la future cité administrative de Vilamalia. Des villageois de Leava dans le district de Sigave ont bloqué l’opération de convoyage des engins qui devaient être acheminés vers le site en question. Pour rappel, le plateau de Vilamalia est situé sur les hauteurs appartenant au village de Leava. Résultats, les travaux de terrassement et de voierie sont arrêtés avant même de commencer. Le reportage de Lagimaina Hoatau, Fatima Pagatele et Tamolevai Maituku.