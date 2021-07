Futuna : le tauasu, l'école de la coutume

C'est un lieu incontournable des soirées futuniennes : le tauasu! Réservé aux hommes, on y boit le kava certes mais c'est aussi un endroit de transmission des savoirs culturels. Le tauasu est devenu l'école de la coutume.

Wallis et Futuna la 1ère •

Lorsqu'on vous parle de tauasu, ou de fale tauasu, vous pensez tout de suite au lieu où l'on boit le kava, c'est vrai mais c'est plus que ça, le tauasu est surtout un espace d'échange et de partage de la vie sociétale. Un lieu de rassemblement entre les villageois et leurs chefs coutumiers. C'est le moment où on parle de tout, de l'actualité et des projets du village ou du royaume. Mais avant tout, le tauasu ou Fale Tauasu est un espace de transmission. Le tauasu c'est là où les affaires coutumières sont décortiquées, analysées et commentées par les sages, sous l'oreille attentive des jeunes. Le tauasu : la seule école de la coutume. Le reportage de Malia Fatima Pagatele et Jean-François Puakavase.