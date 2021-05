Futuna : reprise des activités de l'association d'aide aux personnes âgées et handicapées

Wallis et Futuna la 1ère •

Après deux mois sans activité du au confinement, l'association d'aide aux personnes âgées et handicapées de Futuna a repris cette semaine le travail. L'association est composée d'une dizaine de personnes. Leur tâche consiste à se rendre dans les foyers des personnes âgées et handicapées et voir leurs besoins. L'association existe depuis plus de 30 ans sur Futuna et travaille en étroite collaboration avec le service du SITAS, elle suit actuellement plus d'une centaine de personnes. Cette semaine, ils ont visité les foyers dans le district de Sigave. Le reportage de Malia Fatima Pagatele et Tuliano Talomafaia.