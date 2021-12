Futuna: Une nouvelle chapelle dans le village d'Ono

La construction de la nouvelle chapelle de Ste Thérèse de l'Enfant Jésus, Ste patronne du village de Ono dans le royaume d'Alo sera bientôt terminée. Ce lundi 07 décembre, les villageois ont procédé à la pose des fermes de charpente en bois.

Lotana Moefana •

Les travaux de construction de la nouvelle chapelle de Ste Thérèse de l'Enfant Jésus, Ste patronne du village d'Ono à Alo avancent à grands pas. Les travaux sont menés par les villageois. 5 mois après, ce lundi 07 décembre, les villageois ont procédé à la pose des fermes de charpente en bois. La nouvelle chapelle est plus grande et spacieuse. Elle mesure 30 mètres de long sur 16 mètres de large et coûte plus de 10 millions. Les travaux de construction ont débuté au mois de juillet en raison de la crise sanitaire. Ils sont financés grâce à des fonds récoltés lors d'une kermesse réalisée en novembre 2020 par le village. Près de 40 millions de francs récoltés ce jour là. Reportage Fatima Pagatele et Tuliano Talomafaia.