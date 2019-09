Droit coutumier : des associations de Wallis et Futuna montent au créneau

Pour Apeleto Likuvalu de l' Association Solidarité Coutumière il y a danger : " Actuellement, il y a plus de Wallisiens et Futuniens qui sont soumis au droit commun, alors que le droit coutumier commence à disparaître tout doucement. Et justement nous voulons qu’on retrouve nos droits coutumiers. Il y a au sein de notre collectivité des aspects qu’il faudra revoir et qu’il faudra essayer de supprimer surtout les décisions qui risquent de détruire nos droits coutumiers."

LE DROIT COUTUMIER DOIT RETROUVER SA PLACE

Faire une expertise du statut de 61 c’est le sujet évoqué lors des rencontres entre les associations « La voix du Peuple de Futuna » et « Solidarité Coutumière de Wallis » et les coutumiers du royaume d'Alo et de Sigave à Futuna. Le souhait des membres des deux associations, revoir le statut de 1961, et en particulier ce qui touche au foncier, à la mer et au droit coutumier.