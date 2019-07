"Le Joyeux Futunien" bientôt dans les kiosques à Futuna

UN JOURNAL ECRIT BIENTÔT A FUTUNA

« Le Joyeux Futunien » est le nom de ce journal. Les porteurs de projet en sont encore à réfléchir s’ils doivent garder ce titre ou le retravailler car le but c’est d’attirer plus de lecteurs possibles dès la une.Dans ce journal, il y aura du sport, des infos santé, des petites annonces, l’activité économique et touristique de Futuna, la culture etc... Et surtout parler du patrimoine de Futuna.Ces journalistes en herbe disposent d’à peu près un mois pour travailler sur le premier numéro. Sa parution est prévue pour le 3 septembre 2019.Fatima Takasi et Tuliano Talomafaia se sont glissés lors de la conférence de rédaction de l'équipe du journal: