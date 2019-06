Retour sur les festivités coutumières au village de Vaisei en l'honneur de Saint-Pierre Chanel leur Saint-Patron

© Fatima Takasi La chapelle de Saint-Pierre Chanel était pleine à craquer ce mercredi matin

Sealeu Filipo Finau est chef coutumier du village de Vaisei : "Comme vous pouvez le voir ce matin, toutes ces offrandes reflètent la bonne volonté de chacun et tout ce que je souhaite pour la suite c’est que les futures générations puissent préserver cette tradition."

© Fatima Takasi Les offrandes

La petite chapelle de Saint Pierre Chanel à Vaisei est pleine à craquer. Célébrée par le curé de la paroisse, le père Lomano, la messe est animée par la chorale du village. Le roi Keletaona, sa chefferie et quelques personnalités étaient présents.Après la messe, tous les invités se sont retrouvés au falé fono pour les cérémonies coutumières du kava et du katoaga.Comme chaque année, les villageois offrent le fruit de leur travail en l’honneur de leur Saint Patron.Les femmes de Vaisei ont également offert des « umus » pour marquer la fête de leur Saint patron.Luisa Niuhuna est une villageoise de Vaisei : "Tout dépend de la bonne volonté de chaque femme, on prépare nos « umus » ensuite on les assemble suivant chaque groupe avant de les distribuer aux femmes des autres villages."Et c’est le Kaifaka’ulu, en sa qualité de ministre qui a remercié pour toutes ces offrandes dans un discours lyrique, le « Fakamisimisi ».Tous les invités ont eu leur part du katoaga, dons des coutumiers Sa’atula et Sealeu ainsi que leurs villageois pour la fête de la canonisation de Saint Pierre Chanel.