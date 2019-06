Vaisei à Futuna fête la canonisation de Saint-Pierre Chanel ce 12 juin

Cuisson au four traditionnel

Nisifolo Finau est un villageois de Vaisei : "cela fait des années que le village de Vaisei commémore le jour où le premier martyr de l’Océanie, Saint Pierre Chanel, a été canonisé. Et comme à chaque fois, pour marquer la fête de notre saint patron, on prépare des offrandes pour le katoaga qui sera partagé entre les invités."

Le 12 juin de chaque année, c’est la fête patronale du village de Vaisei. Et comme à l’accoutumé, au programme, messe suivi des cérémonies coutumières du kava et katoaga. Et comme à chaque année, les villageois préparent la veille du jour-J, les offrandes qu’ils vont exposées au katoaga.Les cochons, les taros et aussi les mets seront cuits à la façon traditionnelle. La veille, les hommes sont au four pour faire cuire les mets traditionnels, appelé « kaneka ». Des offrandes qu’ils préparent à l’avance pour marquer le jour de la canonisation de Saint Pierre Chanel.