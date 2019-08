[Vidéo] retour en images sur la fête du 15 août 2019 à Wallis et Futuna

FETE DE L'ASSOMPTION A HAHAKE A SAGATO SOANE

Fête de Hahake célébrée par les partisans du roi Ma'utamakiaa :

FETE ASSOMPTION CHEZ FAIPULE PARTISAN DU ROI Ma'utamakiaa

Futuna à la fête également :

FETE ASSOMPTION A TOLOKE

Chaque année, L'Assomption de Marie est célébrée en grandes pompes par la paroisse de Hahake. L'évènement réunit les 5 villages du centre.Et comme pour chaque fête religieuse, tout commence par une messe d'action de grâce.Cette année, c'est le Vicaire Général Père Kapeliele Katoa nouvellement nommé qui a célébré l'office en la cathédrale Notre Dame de Bon Espoir devant les fidèles.Parmi eux les délégations de rugbymen samoans, fijiens, calédoniens et futuniens venus participer au tournoi International qui aura lieu demain à Kafika. Des athlètes heureux de découvrir les traditions et la culture du pays hôte.Après la messe, place aux célébrations coutumières avec en plus du kava et katoaga le to'o Kava. La tradition est perpétuée et réalisée par le village de Falaleu.Après la messe au Carmel, les partisans du roi Ma'utamakiaa ont fêté l'Assomption de Marie chez le faipule Mekenesee à Mata'Utu.Sur place une centaine de personnes, et là aussi kava katoaga et danses traditionnelles.Sur l'île de Futuna, la fête de l'Assomption de Marie est célébrée par le village de Toloke au royaume de Sigave. Les festivités ont réuni autorités coutumières, politiques et religieuses ainsi que les villageois.