Les villageois de Tavai récoltent 4 millions en un jour pour leur chapelle

Reprise travaux chapelle Tavai Futuna après 7 mois

Pour leurs édifices religieux, les habitants de Futuna sont prêts à déplacer des montagnes. L'expression est à peine exagérée quand on sait que les villageois de Tavai ont réussi à récolteren un jour. Dimanche 12 mai, les habitants de ce petit village d'à peineont organisé une kermesse près de l'église paroissiale de Sigave, à Sausau. En à peine quelques heures, ils ont pu obtenir de quoi relancer les travaux de leur chapelle. A l'abandon depuis Novembre 2018 faute de moyens humains et financiers, le chantier s'est également vu accorder de la main d'oeuvre supplémentaire. La chefferie du royaume de Sigave a mis des ouvriers à la disposition du petit village de Tavai pour aider à terminer la chapelle.Du pain béni pour ce village, parmi les plus isolés de l'île de Futuna. Les coups de marteaux ont à nouveau résonné une semaine après la kermesse.Voici le reportage de M.Fatima Takasi :