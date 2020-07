Galileo : Installation de GPS européen à Wallis

L'Europe lance son propre système de géolocalisation, Galileo c'est son nom. Plusieurs stations sont en cours d'installations dans le pacifique. Wallis et Futuna fait partie du projet, avec une antenne mise en place dans le sud de Wallis.

Lotana Moefana •

©wallisfutuna

Savez-vous ce qu'est Galileo? Galileo est le GPS' Global Positionning System' version Europe. Chaque puissance à plus ou moins déjà son système de géolocalisation, l'Europe s'y met aussi avec GALILEO, et le territoire sera mis à contribution avec l'installation d'une antenne dans le sud de Wallis. L'opération est en cours. Cette antenne fait partie d'un gigantesque déploiement de stations dans le pacifique et partout dans le monde. Les détails dans ce reportage de Leone Vaitano'a, Soane Vakalepu et Lotana Moefana.