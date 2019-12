La gendarmerie de Wallis commémore la sainte Geneviève

La gendarmerie de Wallis fête pour la première fois depuis des années la sainte Geneviève. La commandante Karine Lafontaine a tenu à marquer ce jour par une messe puis une collation, un hommage particulier aux 13 militaires morts au Mali

Fatima Maniulua •

C'est la première fois depuis plusieurs années que la gendarmerie de Wallis fête sainte Geneviève.

Première année du chef d'escadron Karine La fontaine au poste de commandant de la brigade de Wallis et Futuna, elle a tenu à marquer ce jour par une messe puis une collation, un hommage particulier aux 13 militaires morts au Mali il y a une semaine.

L'aumônier militaire de la Nouvelle Calédonie et Wallis et Futuna Alaury Cariot a célébré l'office à la cathédrale de Mata'Utu, animé par les soeurs de l'Eau Vive, en présence du vicaire général Katoa et de trois autres prêtres dont le père futuna Esitio Niuliki ordonné le 23 novembre à Hawaï. Beaucoup de personnalités ont assisté à la cérémonie, le roi Takumasiva, sa chefferie, des membres de la chefferie du roi Mautamakia, le préfet Thierry Queffelec, tous les gendarmes du fenua et ceux de la CIRFA de Nouvelle Calédonie.