Débutée le 2 mai dernier, la grève dans le primaire continuait ce lundi à la reprise des cours et après 15 jours de vacances. Administration supérieure et le syndicat FO Enseignement (FOE) n'arrivent toujours pas à s'entendre pour une sortie de crise. Un mois et demi sans école, certains parents craquent et dénoncent.

Wallis et Futuna La Première •

Reportage de Malia-Fatima Pagatele et Tuliano Talomafaia :

