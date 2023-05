Grève dans le primaire : la cité administrative de Wallis bloquée par les grévistes

La grève dans le primaire, débutée le 2 mai dernier, se durcit un peu plus. Ce lundi matin, l'ensemble de la cité administrative est bloquée par les grévistes du syndicat FO Enseignement (FOE) qui ont mis en place, dans la nuit, des barrages filtrants aux deux entrées de la cité dans le quartier de Havelu à Mata'Utu.

Wallis et Futuna La Première •

Il est ce matin quasiment impossible de se rendre dans la cité administrative de la capitale de Wallis, Mata'Utu, cette cité administrative regroupe le vice-rectorat, mais aussi l'administration supérieure, le centre des finances, l'Institut d'Emissions Outre-mer, le tribunal...

Les grévistes ont installé deux barrages filtrants aux deux seuls accès à cette cité administrative, pour l'heure tout se déroule dans le calme.

Hier, dimanche, la dernière école primaire, au sud de l'île, qui accueillait encore quelques enfants avait été fermée par des chaînes et un cadenas par des parents d'élèves favorables au mouvement de grève, après discussions et pour éviter des tensions encore plus grandes entre parents d'élèves, la directrice de l'école primaire a décidé de fermer totalement l'école.

Enfin, vendredi, les grévistes du syndicat FOE avaient déjà interdit l'accès au vice-rectorat en cadenassant le portail d'entrée.

A l'origine de la grève, des revendications statutaires et salariales qui, d'après le syndicat FOE ne sont pas du tout prises en compte par le vice-rectorat et le ministère de l'éducation nationale.

Plus d'informations à suivre.