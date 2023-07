Les parents d'élèves n'en peuvent plus, n'en veulent plus de la grève

Plus de deux mois après le début de la grève du syndicat FO Enseignement, certains parents n'en peuvent plus, n'en veulent plus, notamment sur l'île de Futuna. Ce mercredi matin une manifestation "pour la reprise des cours" est organisée unitairement par les parents d'élèves des royaumes de Sigave et Alo avec un seul message : "reprenez l'école !"

Wallis et Futuna La Première •

Reportage à Futuna de Malia-Fatima Pagatele et Tuliano Talomafaia :

