La grève dans les écoles de Wallis aura bien lieu ce mardi 24 septembre

FO Enseignement, préfet, direction de l'école catholique, élus de l'assemblée territoriale, conseil d'administration de la mission catholique et vice rectorat ont discuté pendant plus de 5h00 ce lundi après-midi à l'administration supérieure.



Au sortie pas d'accord ou d'avancée, le syndicat FO Enseignement maintient sa grève ce mardi 24 septembre 2019 dans le 1er degré à Wallis et Futuna.



Les écoles seront bien fermées ce mardi 24 septembre



10 revendications sur le cahier de doléances du syndicat. Le point principal est le non paiement de l'indexation lors d'évacuation sanitaire d'un enseignant en métropole ou en Nouvelle Calédonie.



Sur ce point Le préfet annonce avoir déjà pris attache des différents ministères concernés, mais cela demande du temps.



Au sortir de la rencontre le syndicat a quand même décidé d'enclencher le mouvement de grève.



Plus d'infos à venir ce mardi matin dès 6H00, Malekalita Sione, secrétaire générale de FO sera l'invitée des journaux radio de Wallis et Futuna la 1ère.