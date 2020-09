Les habitants de Futuna luttent contre la propagation de la dengue

Après être restée sans cas de dengue depuis le début de l'année, l'île de Futuna a recensé 10 cas de dengue en 2 mois. Pour lutter contre sa propagation, la population et surtout les femmes des zones concernées se mobilisent pour un grand nettoyage.



Fatima Maniulua •

©wallisfutuna

En deux mois, 10 cas de dengue ont été recensés à Futuna. Plus de la moitié des personnes ayant contracté la maladie habitent le village de Taoa dans le district de Alo. Pour lutter contre le virus qui tend à se propager rapidement, toutes les villageoises de Taoa ont décidé de se retrousser les manches et de nettoyer les abords des maisons, de la route afin d'éliminer au maximum les gîtes larvaires. .Le reportage de Malia Fatima Pagatele et Tuliano Talomafaia.