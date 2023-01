Inauguration MIJ : pour un meilleur accompagnement des jeunes de Wallis et Futuna

Le bâtiment de la MIJ (mission d'insertion des jeunes) a été inaugurée ce lundi 16 janvier 2023 en présence des autorités du territoire. Elle a été mise en place en 2021 avec pour objectif d'accompagner les jeunes du fenua dans leur insertion sociale et professionnelle.

WF la 1ère •

La MIJ (Mission d'Insertion des Jeunes) a été inaugurée ce lundi 16 janvier 2023 sur le site de Kafika en présence des autorités du fenua. Mise en place en 2021, la MIJ a été co-financée par L'Etat, le Territoire et l'Europe à hauteur de plus de 15 millions de francs pacifique.

Cette structure permet d'accueillir les jeunes du fenua tout au long de l'année en leur proposant des informations et des conseils qui les aident à définir leurs projets professionnels et à favoriser leur insertion sociale. Le reportage de Lotana Moefana et Mélodie Sione.