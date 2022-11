Installation du service "Police aux frontières" à Wallis et Futuna

Wallis et Futuna dispose désormais d'un service "Police aux frontières", composé d'un directeur et d'une première promo de 5 agents. Le service a été installé officiellement ce mardi matin 8 novembre. La cérémonie s'est déroulée à l'administration supérieure.

WF la 1ère •

Le premier service "Police aux frontières" de Wallis et Futuna a été installé ce mardi matin 8 novembre. La cérémonie de remise des galons de gardiens de la paix stagiaires de la police nationale aux 5 agents de nouvelle PAF s'est déroulée à l'administration supérieure. Une cérémonie présidée par le préfet du territoire et à laquelle étaient présentes les autorités et les familles des agents. Dans son discours, le préfet a rappelé les missions de la PAF. Le service est composé de son directeur et de 5 agents revenus de formation en Nouvelle-Calédonie. L'année prochaine, 5 autres agents suivront la formation afin d'intégrer la PAF de Wallis et Futuna.