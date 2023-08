JMJ : Wallis et Futuna manquent le plus grand rendez-vous de la jeunesse catholique

Le plus grand rendez-vous de la jeunesse catholique a commencé au Portugal ! Les journées mondiales de la jeunesse se déroulent du 02 au 06 août dans la ville de Lisbonne. Un rendez-vous très important, pourtant, Wallis et Futuna en sont absents.

WF la 1ère •

La 37e édition des journées mondiales de la jeunesse se tient actuellement dans la ville de Lisbonne au Portugal.

Le plus grand rassemblement de la jeunesse catholique est organisé tous les deux trois ans permettant aux jeunes de chaque pays de rencontrer d'autres jeunes. Ce rassemblement accueille en ce moment plus d'un million de jeunes du monde entier !

Dès le 1er jour, c'est inédit, le pape a rencontré 13 des plus de 4 000 victimes de violences sexuelles commises au sein de l'église portugaise.

Des millions de personnes se sont réunies dans la foi catholique, mais cette année, les jeunes de Wallis et Futuna ne sont pas au rendez-vous. Le diocèse n'a pas pu envoyer de délégation.

Les précisions sur les raisons de cette absence avec Marie Jo Iloai et Youssrah Mahadali.