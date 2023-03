Journée internationale des femmes, pour un monde digital inclusif : innovation et technologie pour l’égalité des sexes

Retour sur la journée internationale des droits de la femme, c’était hier mercredi 8 mars! L’évènement a été célébré à Sagato Soane autour d’une réflexion sur le digital et l’égalité des sexes. Toutes les autorités du territoire étaient présentes aux différents ateliers de sensibilisation initiés par le Comité Territorial des Femmes

WF la 1ère •

La violence! C’est encore le quotidien d’un grand nombre de femmes à Wallis et Futuna. Les images interpellent, face aux autorités, à majorité masculines. Ce 8 mars, les femmes veulent plus que jamais montrer qu’elles ont leur place : explications sur leurs droits, exposition d’artisanat, portrait de femmes qui ont marqué l’histoire.

Valelia est fière d’avoir participé à l’organisation de cette journée :

"Je me sens fière aujourd’hui en tant que femme car cette journée me rappelle que nous jouons un rôle essentiel dans la société .. à commencer par la famille ! Car le bon fonctionnement de la société dépend de la façon dont la femme va gérer son foyer !

La femme évolue avec son temps, je le remarque chaque 8 mars ! cette année par exemple, nous sommes moins nombreuses ici mais c’est parce-que les femmes sont actives, elles sont plus nombreuses à avoir une carrière à mener, en plus de s’occuper de leur vie de famille"



« Pour un monde digital inclusif : innovation et technologie pour l’égalité des sexes »… Un vaste thème à expliquer.

Les organisateurs ont joué un petit sketch pour montrer la place qu'ont pris les écrans dans la société d'aujourd'hui.

"L'écran ces temps-ci a pris toute la place dans la famille, la coutume est laissée de côté, Je voudrais que la femme prenne le contrôle parental, car c'est la femme qui mène la famille. C'est vrai que c'est le papa mais c'est surtout la maman."

Pour Sylvana, elle est "très contente de cette journée car cela montre que les femmes ont évolué"

La journée de la femme a réuni près de 100 participants jusqu'à midi. Peu de jeunes malheureusement mais un message intemporel "La femme choisit sa place et elle en a le droit, 365 jours par an"