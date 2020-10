©Préfet de Wallis et Futuna

Tous les acteurs de la sécurité civile de Wallis et Futuna se sont mobilisés pour la première édition des journées de la sécurité, du 07 au 09 octobre 2020. Trois jours pour informer et sensibiliser la population aux enjeux de la sécurité civile et sanitaire.