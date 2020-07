Jubilé de diamant de soeur Malia Kilisitina Filimohahau

En ce jeudi 16 juillet 2020, soeur Malia Kilisitina Filimohahau célébre avec ses familles et ses proches ses 60 ans de vie consacrée.

Sofia Folautanoa

©wallisfutuna

Née le 16 octobre 1937 à Wallis, soeur Malia Kilisi Filimohahau est l’aînée d'une famille nombreuse du village de Utufua dans le district sud.Quelques années plus tard, elle décida de servir Dieu en intégrant la congrégation des SMSM, sœurs missionnaires de la société de Marie. Le 16 juillet 1960, elle est fut ordonner. Depuis ce jour, soeur Malia Kilisi n'a cessé de poursuivre son cheminement. En 60 ans de carrière, elle a été en mission 4 ans dans la commune Sainte-Foy-lès-Lyon en France, avant de revenir travailler pendant 23 ans à l'école de Malaetoli. Parmi les anciennes élèves de Malis Kilisi, Matilite Tali. Aujourd'hui elle garde de bon souvenirs de cette époque. Elle témoigne au micro de Malia Laufilitoga et Jean-François Puakavase :En tant que missionnaire, elle a été amenée à travailler à Mont-Mou, ou encore à Saint Louis en Nouvelle-Calédonie pendant une une quinzaine d'années, avant de revenir définiteveùent au fenua. Ce matin, une messe a été dite par Monseigneur Susitino Sionepoe à la chapelle des soeurs agées à Sofala et animée par la chorale de son village natale Utufua. Un évènement exceptionnel qui a réuni autour de soeur Malia Kilisitina, un grand nombre de personnes y compris de la famille qui a fait le déplacement de la Calédonie. Un moment unique qui permet à tout à chacun de se reccueillir.